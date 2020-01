Exportadores rechazan aumentos en Antofagasta

Según la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la decisión unilateral de los administradores y operadores del puerto de Antofagasta de realizar modificaciones en sus tarifas y en el sistema de trabajo está causando pérdidas económicas en los exportadores bolivianos, por lo que rechazan esta medidas.



Guillermo Pou Munt, presidente de la Caneb, sostuvo que tanto la Empresa Portuaria Antogasta (EPA) como la Antofagasta Terminal Internacional (ATI), el accionar unilateral de estas dos empresas no es nuevo pues a los cambios en los precios también hay modificaciones en la forma de operar que dañan a los empresarios nacionales.



"Buscan una vez más aumentar las tarifas de las cargas y si a esto se suman los cambios de los lugares de operación la situación es grave. No hace mucho trasladaron a 35 kilómetros el lugar para la llegada de nuestros minerales cuando antes se quedaban en el puerto. Eso significa un gasto extra en el flete", dijo Pou Munt.



De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio (IBCE) por el norte chileno fluye hacia ultramar un 13% de las exportaciones bolivianas, especialmente las mineras, y un 40,5% de sus importaciones.



A su vez, Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), indicó que el grueso de las exportaciones de las oleaginosas utilizan el puerto de Arica, pero remarcó que para el sector es preocupante que no se respete el tratado de 1904 que indica que no puede haber ningún cambio unilateral en e puerto de Antofagasta.



Cabe recordar que el viernes, Juan Carlos Alurralde, vicecanciller, indicó que esta actitud es una violación flagrante a lo que es el derecho internacional, ya que imponen exigencias por pagos anticipados incluso exigen boletas de garantía para prestar servicios.



Y puso como ejemplo que en 2004 la tarifa de estiba era de $us 1,87 la tonelada y el año pasado ya estaba en $us 7,64.