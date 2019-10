Hay más mujeres que piden el ‘look de Zapata’

¿Quieres el look de la ex novia del presidente Evo Morales? Debes tener entre 800 y 1.000 bolivianos en la billetera y tres horas de paciencia para someterte al proceso químico en un salón de belleza, al menos es lo que dicen algunos estilistas de La Paz.



Según un reporte de ATB, en la sede de Gobierno se ha puesto de moda el "look de Gabriela Zapata". Y es que la ex gerente de la empresa china CAMC y madre de un hijo de la primera autoridad de Bolivia siempre aparece bien arreglada ante los medios de comunicación, pese a estar privada de libertad en la cárcel de Miraflores.,