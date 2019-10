“Yo soy 'Chiquilú', su humilde servidor”

9/04/2015

En EL DEBERCITO te contamos sobre los talentos, las pasiones y las luchas de algunos niños y niñas destacados, en homenaje al Día del Niño Boliviano.



José André Montaño, oriundo de Cochabamba, es no vidente de nacimiento. A sus seis años formó su primera banda de jazz, donde toca el piano. Apagó sus diez velitas el pasado 19 de marzo y ese día debutó con éxito en su primer concierto en Estados Unidos, invitado por el Banco Mundial en Bolivia.





¿Cómo te iniciaste en la música?

Cuando tenía tres años y medio, con unos tamborcitos.



¿A qué edad empezaste a tocar tu piano y cuál fue la primera canción que interpretaste?

Empecé a tocar el piano a los cuatro años. La primera canción que interpreté fue la de los Simpson y también me gustaba mucho Barney. Recuerdo que la primera vez que me presenté fue en mi kinder, canté El país de la libertad de León Gieco, artista argentino; yo estaba en la armónica y mi papá tocaba la guitarra.



¿Estudiaste en una escuela de música?

No, en mis inicios aprendí solo, soy autodidacta. Cuando ya tenía seis años, tuve dos profesoras de piano clásico; luego, a los seite años, ingresé al conservatorio Teófilo Vargas, donde estudié un año de piano clá



sico. Actualmente tengo mi profesora privada de piano, paso clases dos veces por semana.



¿Cómo definís tu personalidad?

Muy tranquilo, me gusta tener muchos amigos, no importa el país de donde proviene.



¿En qué te inspiraste para componer las tres canciones de tu disco Ama a todos?

Me inspiré mucho en la naturaleza, el mar, los animales, en Dios; para mí, Dios es muy especial, siempre lo llevo en mi corazón.



¿Cuál es la canción favorita que tocás en el piano?

Una de Miles Davis, se llama So what.



¿Cuál es el rítmo musical que más disfrutás al interpretar?

Latin jazz, también el blues; cuando toco batería me encanta el rock.



¿Qué significa tocar en los Estados Unidos?

Para mí una emoción; nunca pensé tocar en dos de los escenarios más conocidos del mundo: Preston Auditorium del Banco Mundial y en el Kennedy Center, ambos están en la ciudad de Washington DC. ¡Estoy muy feliz!.



¿Cómo te gusta que te llamen? ¿’Prodigio’, ‘genio musical’ o ‘tesoro de Bolivia’?

Me gusta que me llamen por mi nombre. Yo soy José André Montaño, ‘Chiquilú’, su humilde servidor, también tengo mi nombre artístico que es Míchel.



¿Tus materias favoritas?

Lenguaje, Educación Física, Música, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.



¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es que mi música quede grabada en el corazón de la gente, y que el mundo pueda escucharla.



¿Hay que ser genio para tocar un instrumento?

Tienen que practicar mucho, estudiar, ser felices toda su vida, no necesitan ser genios para tocar.



¿Crees en Dios?

Sí, es mi vida, creo mucho en él.



¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

Por ahora el único plan que tengo es volver a la escuela, y saludar a mis amigos en Santa Cruz, a quienes les mando un beso grande. Un saludo especial a mi mejor amigo Carlitos Rocabado.



¿Cuál es tu mensaje a los niños de Bolivia en el Día del Niño Boliviano?

Mi mensaje para los niños bolivianos y de todo el mundo es:

¡que tengan fe en Dios y que sean

felices siempre!. ,