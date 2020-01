Logran controlar fuego en la zona Uyustus de La Paz

La segunda vez que se presenta un incidente de similar magnitud en el año. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el fuego fue controlado y no existe el riesgo de expansión a infraestructuras cercanas, tras más de 7 horas de trabajos de uniformados. Urgen aplicar medidas de seguridad y evaluar las conexiones eléctricas.



"Está controlado, no tiene riesgo de expansión, lo que hay que trabajar es ver la estabilidad de la infraestructura, que tiene un grado de debilidad, pero hay que comprobar qué pasa", manifestó la autoridad, que se trasladó al sector.



El fuego inició durante la madrugada en la calle Incachaca, de la zona comercial Uyustus en la ciudad de La Paz. Tres bomberos resultaron afectados por la inhalación del fuego tóxico y fueron evacuados a centros médicos



"No tienen las condiciones de seguridad mínima, no hay extintores, no hay alarmas, tampoco hidrantes y hay que comprobar si se confirma si es la precariedad de las instalaciones eléctricas las que ocasionen el fuego", agregó Romero.





El Comandante de la Policía Boliviana, Rino Salazar, manifestó que el hecho comenzó cerca de las 01.00, se presume que por un cortocircuito, en un edificio que sirve de depósito de juguetes y otros insumos, la mayoría inflamable.



El primer día hábil de este año tuvo lugar un fuego similar, que arrasó con más de 100 puestos de venta. La falta de un hidrante y extintores hizo que en ese momento también cundiera el pánico entre cientos de comerciantes, que intentaban rescatar su mercadería.



La situación en esta ocasión no es diferente, debido a que las precarias condiciones de trabajo ocasionaron que hasta ahora no se pueda sofocar el fuego. El titular policial lamentó que mangueras se rompan por los vidrios rotos y falle la presión del agua.



Propietarios de domicilios cercanos reaccionaron alarmados, debido a que existe la posibilidad de la expansión del fuego. Bomberos instruyeron la evacuación de cercanías, debido a que parte de la infraestructura, conocida como la "casa azul" se desprendió al quemarse en su totalidad.



Personal de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) llegó hasta el sector, para coadyuvar con las tareas. También se movilizó los carros Neptuno de la Policía y cisternas del municipio, mientras que decenas de comerciantes, entre lágrimas, piden a gritos que se rescate su mercadería.



