Presidenta de Chile habla con su canciller y agente

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, su canciller, Heraldo Muñoz y el agente ante La Haya, Felipe Bulnes, sostuvieron una reunión en el palacio de "La Moneda". El encuentro tiene lugar en medio de la visita que realiza el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, a ese país.



Según detalla "Emol", la cita, que se extendió por casi dos horas, Muñoz no entregó detalles de la conversación que sostuvo con la mandataria. En tanto, el agente Bulnes se retiró momentos antes de que finalizara la sesión de trabajo.



En horas de la mañana el canciller chileno aseveró que "lo que vemos en esta visita es un intento propagandístico de insinuar que no habría cohesión nacional respecto a la política de Estado que Chile tiene frente a la demanda boliviana".



Choquehuanca aseveró en territorio del vecino país: "yo vine a Chile en noviembre de 2010, con la esperanza de trabajar, pero no ha sido posible porque no hemos encontrado voluntad (…) Por eso Evo decide conformar un consejo para explorar varias posibilidades y como resultado anuncia que iremos a La Haya".



En estos momentos el canciller nacional ofrece una charla en la Universidad de Santiago, donde expondrá algunos aspectos del "vivir bien". Fue recibido calurosamente por docentes y estudiantes, que se sumaron al pedido de "Mar para Bolivia".