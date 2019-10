Apuran trámite aduanero para los camioneros

Luego del impacto que causó el paro aduanero de Chile, a los transportistas internacionales, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), optó por suspender el pesaje de camiones con mercancía en Tambo?Quemado, para el beneficio del flujo de camiones en esta frontera con el país vecino.



“Ahora, el transporte ha sido beneficiado. La administración aduanera está tomando el peso de Arica (Chile) de la aduana de origen y ya no se repite el sistema en Tambo Quemado. Esto repercute de manera positiva. Antes pagaban $us 13 solo por el pesaje. Aquella mercancía que no va a ser nacionalizada en frontera, tiene un paso expedito”, informó la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya.



Al respecto, el gerente general de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Olvis Oliva, entidad que recepciona la mercancía en camiones de transporte, señaló que la logística planificada evitó complicaciones del transporte pesado que llega a la Aduana de El Alto.

“En las playas de estacionamiento no tuvimos ningún tipo de contingencia”, expresó.



Por su lado, el vicecanciller, Juan?Carlos Alurralde ratificó que Chile debe responsabilizarse por las pérdidas económicas que ocasionó el paro entre el 20 y 28 de mayo, a los transportistas y exportadores.



A su vez, el Gobierno chileno aseguró que el paro aduanero no implicó un bloqueo al tránsito boliviano y replicó así al reclamo que presentó Bolivia ante la Conferencia de Países en Desarrollo sin Litoral