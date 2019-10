Tuto reitera pedido de adecuar el presupuesto ante 'millonaria pérdida'

El expresidente y líder opositor, Jorge "Tuto" Quiroga, exigió nuevamente al Gobierno adecuar el Presupuesto General del Estado (PGE) ante la millonaria pérdida que afrontará el país por la baja de los precios del barril del petróleo en el mercado internacional.



"El 6 de Agosto el presidente ha reconocido por primera vez algo obvio, van a caer las exportaciones para el país. Yo pido al Gobierno decirle la verdad a la población. La caída no va a ser de los 2.500 millones de dólares sino de cerca de los 4.000 millones", explicó jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC).



Explicó que la caída fue aumentando durante el primer y segundo trimestre y sugirió trabajar en tres frentes: programas de salvataje y cooperación al sector minero; recuperar y mantener la política de flotación del Banco Central de Bolivia (BCB); y reconsiderar el ingreso al Mercosur.



"Mercosur no sirve, el Mercosur es un sistema proteccionista, con sistemas devaluados que solo nos van a traer perjuicios. Es necesario dejar de dar la ventaja a los vecinos con nuestros productos", explicó Quiroga.



Afirmó que es necesario analizar con universidades y expertos otras fórmulas para hacer solvente a la economía porque "es irreal el presupuesto" y de debe "reformular los montos con municipios, gobernaciones y casas de estudios porque van a recibir menos (ingresos)".



El pasado 6 de Agosto el presidente Evo Morales anunció una pérdida de 2.500 millones de dólares por efecto de las bajas cotizaciones de los minerales e hidrocarburos y, por ello, pidió a la población no "asustarse”.