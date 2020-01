Bolivianos van a juicio en Argentina por explotación

Una pareja de bolivianos y el dueño de un supermercado en Argentina se presentaran ante un Juez cautelar al ser acusado de "trata de personas", contra una adolescente de 16 años, que era obligada a trabajar hasta 16 horas al día sin un salario y alimentación.



La joven, sobrina de la pareja e inmigrantes ilegales, solo comía algunas frutas que vendía ya que no recibía un salario por las horas de trabajo. Por este motivo se cortó el cabello y lo vendió para poder obtener dinero.



La víctima, también boliviana, llegó a la Argentina traída por su tía, tras la muerte de su madre cuando era bebé, ademas del desinterés hacia ella por parte de su padre.



La pareja boliviana, identificados como Eliceo Jiménez Portuguez e Inés Pérez Orozco, trabajaban en una verdulería en el supermercado "Suerte", del chino Wang Yu, lugar donde la joven era explotada.



"Todas las mañanas salía de la casa de sus tíos sin desayunar ("porque no había nada"), situación que se repetía durante la cena. Sólo comía algo de fruta y verdura en el local o en algunas ocasiones sacaba 10 o 20 pesos de lo recaudado para comprar algo de comer. Como su tía no le pagaba el sueldo, tuvo que cortarse el pelo y vendérselo a una peluquería, donde le pagaron dos mil pesos", relató la víctima.



La adolescente debía "descargar las cajas con mercadería, ordenarla, limpiar el local y atender a los clientes. Al finalizar la jornada laboral, guardaba la recaudación de una bolsa, caminaba diez cuadras hasta la casa de sus tíos y le entregaba el dinero a Inés, quien la maltrataba e insultaba si creía que la recaudación no era suficiente".



La niña en ningún momento fue escolarizada y su situación salió a la luz porque agentes de la Sección Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana inspeccionaron el supermercado y detectaron la situación irregular.



El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que eleve la causa a juicio oral, con los tres imputados acusados por "trata de personas agravado por haber sido cometido mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad, por la cantidad de autores, por el parentesco con la víctima, por haberse consumado la explotación y por ser la víctima menor de 18 años".



La adolescente declaró bajo el sistema de Cámara Gesell que "su madre falleció cuando era bebé y su padre, como ya se mencionó, es alcohólico. Nunca tuvo documento boliviano, solo contaba con su partida de nacimiento. Se crió en Porto Suarez, Brasil, hasta los 14 años con una tía, quien la maltrataba, por lo cual se escapó a Bolivia a vivir con una prima de nombre Miriam".



"Allí estuvo por tres o cuatro meses hasta que se fue a vivir con otra tía, llamada Primitiva, con quien estuvo un año. Luego, vivió en Cochabamba en la casa de un tío paterno. Al poco tiempo comenzó a vivir con su padre en esa ciudad. Hasta allí llegó Inés Pérez Orozco, esposa de su tío Eliseo, quien le ofreció viajar a la Argentina para tener una mejor calidad de vida", resume la explicación.