Angelina Jolie padece de un brote de varicela

La estrella de Hollywood Angelina Jolie anunció que deberá interrumpir su gira promocional de su última película Invencible, en la que se desempeñó como directora, ya que se contagió de varicela.



En un corto mensaje de unos 40 segundos publicado el viernes en Youtube, la actriz, que no disimuló algunos granos rojos en el pecho, dijo que quería informar a sus fans que deberá quedarse en casa y descansar después de haberse enterado que tiene varicela.



"Quiero ser clara y honesta sobre el motivo por el cual estaré ausente de los eventos de "Invencible" en los próximos días. Ayer por la noche me enteré que tengo varicela", declaró la interprete de 39 años.



La varicela es un virus común entre los niños pero que puede también infectar a adultos si éstos no la tuvieron durante su infancia.



"Estaré en casa, con picazón y extrañando a todo el mundo. No puedo creer esto... pero así es la vida", añadió Jolie, madre de seis niños y esposa de Brad Pitt.



"Invencible" cuenta la desgarradora historia del atleta y héroe de la Segunda Guerra Mundial Louis Zamperini quien participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 antes de enrolarse en la guerra.



Ésta fue la segunda incursión de Jolie como directora tras "En tierra de sangre y miel", de 2011, película muy saludada por la crítica.

La película saldrá en las salas de Estados Unidos el día de navidad.