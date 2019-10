Jaldín pide la nulidad de las elecciones en la 'U'

El candidato a rector Alfredo Jaldín, del frente Somos U, pidió hoy la anulación de las elecciones a rector y vicerrector de la Universidad "Gabriel René Moreno" (Uagrm), tras una jornada de violencia por las denuncias de supuesto fraude.



“Quiero pedir a la comunidad universitaria a deponer las actitudes para que la tranquilidad vuelva a la universidad. El frente Somos U ha presentado a la Corte Electoral en este momento un pedido de nulidad de las elecciones de rector y vicerrector. Esta medida se apega a lo que pensamos de la autonomía universitaria, pero fundamentalmente velando la seguridad de los estudiantes”, explicó Jaldín en una conferencia de prensa cerca de las 10:30.



Jaldín espera que la Corte analice su pedido y que convoque a nuevos comicios para una próxima fecha. De acuerdo a los resultados oficiales hasta la noche del miércoles, Jaldín se ubica porcentualmente en un segundo lugar, por lo que se tenía previsto que vaya a la segunda vuelta frente al candidato Saúl Rosas, de Unidos U.



Si bien Jaldín reconoció haber sido elegido para una segunda vuelta, insistió en su pedido de que se anule la primera vuelta.



El candidato criticó duramente al órgano electoral y lo acusó de haber cometido "una serie de deficiencias y errores, el 8 y el 12 de julio, lo que llegó a provocar la violencia y la toma de instalaciones, además de casas particulares".



Jaldín citó, como uno de los cuestionamientos, el hecho de que el viernes 8 más del 40% de los estudiantes no participaron de las elecciones, y por lo tanto, tampoco participaron el martes 12. "Esta situación es anómala, pero también es anormal que la Corte Electoral haya convocado a una segunda vuelta cuando la primera vuelta no ha terminado. Hay dos carreras que todavía no han hecho la primera vuelta. Esto es ilegal, es por eso que estamos solicitando la nulidad de las elecciones", argumento.



A pesar de sus críticas, el candidato dijo que será otra instancia la que decida si los miembros de la Corte continúan o no en sus funciones.



Sobre la pregunta de quién estaría detrás de los desórdenes en que terminó la jornada de ayer, Jaldín acusó directamente al candidato Miguel Cadima, de Cambio Real. "Hay un candidato que han visto, específicamente al ingeniero Cadima, que ha convocado a los universitarios que reaccionaron e hicieron las tomas. No quiero pensar que se hayan metido a la Uagrm gente que no sea estudiante", explicó y descartó estar por detrás de cualquier acto violento o pedido de anulación de actas.



También cuestionó la presencia de Policía Militares en los predios de la universidad. "Ni en las peores épocas de la dictadura hemos asistido a unas elecciones con militares adentro. Ayer no solo llegó la PM sino también la UTOP, nosotros tenemos que preservar nuestra autonomía universitaria. Estas condiciones no nos dan la seguridad para hacer una segunda vuelta normal", enfatizó.



"La Corte Electoral ha demostrado que no tiene las condiciones para llevar adelante este proceso. Esta falta se vio el 8 y el 12 de julio, que ha mostrado total incapacidad de hacer las elecciones en tres facultades, entonces cómo será una segunda vuelta", agregó.



"Que venga la calma. Las Corte convocará a nuevas elecciones, pero en condiciones diferentes para llevar a cabo un proceso electoral transparente", concluyó Jaldín en la conferencia de prensa.



Por su parte, Osvaldo Ulloa, candidato a vicerrector del frente de Rosas, aseguró que el pedido de Jaldín pone en peligro "la estabilidad en la universidad".



Esta es la carta completa que envió Jaldín a la Corte Electoral Permanente:,