Gobierno analiza dilatar pago del doble aguinaldo

El Gobierno propone dilatar el pago del doble aguinaldo para no afectar a empresas medianas y pequeñas, según un planteamiento del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso. El segundo beneficio sería pagado en los meses de enero o febrero.



"Atendiendo al carácter económico del doble aguinaldo, se podría pensar en dilatar el pago del doble aguinaldo en medianas y pequeñas empresas, para el mes de enero o febrero, entendiendo que con esa masa monetaria que se mueve en diciembre, las empresas puedan cubrir el beneficio", dijo Trigoso al salir de Palacio de Gobierno.



Señaló que se realizará un análisis para evaluar la sugerencia, pero ratificó que no existe motivo por el cual algún empleador no cumpla con el beneficio, en caso se confirme un crecimiento mayor al 4,5% en este año.



"No hay ningún motivo para que las empresas no paguen el doble aguinaldo, en caso haya un crecimiento del 4,5%. Tienen que pagar obligatoriamente y estamos esperando los datos oficiales del INE", agregó la autoridad.



Trigoso dijo que se pretende "no gravar mucho" el peso que afrontan las empresas con menores ingresos y por eso se estudiará la posibilidad. "Esperemos que tengan la suficiente capacidad económica para pagar el doble aguinaldo", agregó.



Preocupa la situación de Potosí



El ministro dijo que existe un gran perjuicio económico para Oruro y Chuquisaca, por el paro de casi un mes protagonizado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), pero ratificó que en esa región del país también se debe pagar el doble aguinaldo.



"Han perjudicado a la economía nacional. Solo el perjuicio para las empresas de transporte pasa de los 12 millones de bolivianos, pérdida por mes. El daño es terrible (...) Que los trabajadores en Potosí vayan con el señor Jhonny Llally y le pregunten como se van a pagar sus salarios", aseveró.