¿No quieres arrugas? Entonces no comas esto…

El mantenerte joven es directamente proporcional a lo que comes, no existe magia ni milagro. Y si en tu menú abunda la sal, la comida chatarra, la cafeína y los aceites vegetales te advertimos que vas derecho a ganar no solo arrugas, sino peso y problemas en tu salud.



“Lo que usted come afecta a su piel, para bien o para mal”, dice Ariel Ostad, miembro de la Academia Americana de Dermatología, citado por la revista Health. Así como hay alimentos que nos ayudan a mantener una piel sana y más joven hay otros que crean un efecto contrario.



No se trata de gastar un dineral en cremas antiarrugas o las llamadas rejuvenecedoras, lo principal es cuidar tu alimentación. Aquí, guiados por Ostad, te pasamos una lista de lo que debes evitar o comer en menor cantidad si quieres lucir una piel joven.



1.- Dulces. La sobrecarga de azúcar puede poner en marcha un proceso llamado glicación que destruye el colágeno de la piel.,

2.- Alcohol. Un hígado sano significa una piel sana. "Cuando el hígado está funcionando bien, las toxinas que podrían afectar la piel son expulsados de forma natural a través de su cuerpo", dice el Dr. Ostad.

¡Y eso no es todo! El alcohol ayuda a la deshidratación y al insomnio, que están asociados con el envejecimiento prematuro de la piel, indica un estudio de la Universidad Case Western Reserve.,

3.- Vino blanco. ¿Sabías que afecta al esmalte de los dientes? Se debe a su alto contenido en ácido que hace que los dientes se ensucien con mucha facilidad.,

4.- Carne carbonizada. Puede contener hidrocarburos pro-inflamatorios, lo que podría suponer un problema, ya que la inflamación se descompone el colágeno en la piel. No necesariamente tienes que desterrar las parrilladas de tu vida, pero al menos no ingieras los bordes quemados de la carne.

5.- Comida salada. Si agregas mucha sal a tus alimentos o consumes muchas carnes preparadas retendrás muchos líquidos y lucirás más hinchado de lo normal.,

6.- Carnes procesadas. "Muchas de estas carnes tienen sulfitos y otros conservantes, que pueden desencadenar la inflamación en la piel y acelerar la aparición del envejecimiento", señala Ostad. Si no puedes decir adiós a las carnes procesadas, reduce la cantidad que consumes y aumenta verduras.,

7.- Alimentos picantes. Pueden agravar enfermedades como la rosácea y en periodo de menopausia hace que aparezcan manchas en la piel y que se vea más envejecida.

8.- Carnes rojas. La carne roja contiene muchos radicales libres y eso actúa sobre las células sanas de nuestra piel haciendo que no puedan generar glucógeno.,

9.- Bebidas energéticas. Pueden hacernos sentir mejor en un estado de fatiga, pero muchas de ellas dañan los dientes por contener ácidos.

10.- Cafeína. Contribuye a la deshidratación de la piel y le dan un aspecto más viejo, además si se consume en cantidad vuelve a los dientes amarillos.,

11.- Grasas trans. Aumentan el riesgo de enfermedades del corazón y hacen que la piel sea más vulnerable a los rayos del sol.

