Por un lenguaje académico claro y directo

Amediados de los 90, Alan Sokal y Jean Bricmont publicaron Imposturas intelectuales, obra donde criticaban a posestructuralistas como Latour, Lacan, Deleuze, Virilio y otros. Les reprochaban el ‘relativismo epistémico’ que utilizaban para tachar a la ciencia como ‘construcción social’, ‘mito’ o ‘narración’. Además, les recriminaban por “lanza[r] al rostro de sus lectores no científicos montones de términos propios de la jerga científica, sin preocuparse para nada de si resultan pertinentes, ni siquiera de si tienen sentido”. Elogios y críticas llovieron por igual a Sokal y Bricmont, destacando la del filósofo Roberto Follari, que observó que los autores cometían algo similar a lo que denunciaban: criticaban teorías desde un conocimiento vago de las ciencias sociales.

Quiero rescatar la crítica hecha por Sokal y Bricmont hacia científicos sociales que oscurecen su pensamiento tras una escritura críptica. Esto no es exclusivo de grandes pensadores, pues nosotros también lo hacemos a diario. “Si es fácil de entender, no es ciencia”, me dijo un profesor en la universidad y durante años cumplí al pie de la letra sus palabras. Recurrí –y seguramente aún lo hago– a muchos de los artificios del supuesto ‘lenguaje científico’ como esconder mi voz detrás del discurso impersonal, usar comodines gramaticales, palabras abstractas y expresiones rebuscadas, o abusar del estilo nominal en lugar de utilizar verbos (por ejemplo, comprobación por comprobar).

Quizás se me critique no tomar en cuenta el estilo que cada quien tiene para escribir. Al contrario, estoy convencido de que todo escritor tiene –y debe tener– un estilo distintivo, forjado gracias al bagaje de conocimientos obtenidos con la lectura. Sin embargo, esto no otorga licencia para usar un lenguaje abstruso que ahuyentará a nuestros lectores y que incluso los frustrará, pues ante un texto ininteligible, mal redactado, culpará solo a sus deficiencias de aprendizaje. Por ello, los científicos sociales debemos optar por un estilo de escritura claro y directo, lo cual no significa, de ninguna manera, renunciar o empobrecer al lenguaje académico