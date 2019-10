Mujica saluda a su pueblo desde nueva página web

El presidente de Uruguay, José Mujica, saludó este sábado a su pueblo con un mensaje publicado en una nueva página web oficial y de carácter personal, www.pepemujica.uy, en la que incluye fotos, locuciones de radio y una breve reseña biográfica.



"Amigos, es un gusto poder saludarlos desde este nuevo espacio, que también estaré utilizando de ahora en más para comunicarme con ustedes, y a través del cual me podrán hacer llegar sus palabras (...) desde el lugar en el que estén", comienza el mensaje del mandatario.



Mujica, que el próximo 1 de marzo cederá la presidencia al electo Tabaré Vázquez, agradeció en su escrito el apoyo recibido durante su mandato (2010-2015), y anunció que pretende convertir su último acto como gobernante, el arriado de la bandera nacional el próximo 27 de febrero en la Plaza de la Independencia de Montevideo, en una ceremonia de homenaje al pueblo uruguayo.



En un tradicional y protocolario acontecimiento, al que acuden multitud de representantes institucionales, se arría la bandera uruguaya que ondeó en la sede de la Presidencia bajo el mandato que va a finalizar y se le entrega simbólicamente al gobernante saliente.



"En este acto (...) le estaremos dando un abrazo simbólico a todo el pueblo uruguayo. Le estaremos diciendo gracias a nuestros compatriotas por habernos acompañado en estos cinco años y le estaremos pidiendo máxima colaboración para el próximo Gobierno entrante", dice el mensaje del presidente.



A mediados de enero, ciudadanos "de a pie", ajenos al ámbito político, hicieron un llamamiento en las redes sociales para que este último acto de Mujica como presidente se convirtiera en una multitudinaria despedida a modo de homenaje a su figura y gestión.



Días después, con la idea de "mirar hacia adelante, no para atrás", el presidente pidió que no se hiciera tal homenaje.



Hoy, en el mensaje de su web, agradece la "intención" de estos ciudadanos y sus muestras de "afecto", pero considera que tiene que ser "al revés" y que "es el Gobierno que se va el que debe hacer un homenaje a su pueblo".



El nuevo portal de Internet del mandatario reseña brevemente su vida, añade fotografías personales y de su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y contiene para su escucha varias de sus habituales locuciones de radio en la emisora M24.