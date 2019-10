Obra de teatro boliviana 'Mar' se estrena en Chile

"Mar", una obra boliviana que este lunes se estrena en Chile en el marco del Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil, es una realización que sumerge a los espectadores en un viaje que emprenden tres hermanos para hacer realidad la última voluntad de su madre, ser enterrada en el mar.



Así lo dijo a Efe, Alice Gumaraes, actriz que interpreta a Juana, una de los tres hermanos en la obra del dramaturgo argentino Arístides Vargas, que no habla específicamente de la demanda marítima que Bolivia ha interpuesto contra Chile.



La obra de Vargas llega a cargo de la afamada compañía Teatro de los Andes, de Bolivia, bajo la producción de Giampaolo Nalli. "Creo que es importante para nosotros y muy bueno para el festival hacer un estreno de una obra así", valoró Nalli a la agencia de noticias Efe.



"Lo que nosotros hablamos es del problema que tiene Bolivia con el mar. No trata de la Guerra del Pacífico", especificó Gumaraes.



El espectáculo, que viene de la mano del festival Santiago a Mil, relata una historia donde el mar es abordado más allá de la disputa por los límites marítimos que Chile y Bolivia dirimen en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



"El océano es una metáfora de algo que se perdió, una ausencia permanente y a la vez hereditaria a nivel personal

y también de pueblo", sostuvo la actriz.



"Mar" se estrenará esta noche en la sala Antonio Varas, a un costado del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.



Obra basada en un cuento popular



Arístides Vargas es un dramaturgo argentino que comenzó su carrera como actor y a los 21 años, luego del golpe de Estado de 1976 en su país, se exilió. Son precisamente el exilio, la violencia política y la memoria colectiva elementos que cruzan toda su obra.



La trama se basa en un cuento popular que comienza con la muerte

de la madre de los hermanos Segundo, Juana y Miguel.



A partir de entonces, los tres se embarcan en un viaje desde el desierto hasta la costa, en busca de la realización de la última voluntad de su madre, ser enterrada en el mar, lugar que no conoce.



Tanto Segundo, como Miguel y Juana representan "a distintas Bolivias": la ancestral, la tradicional y la globalizada, que se entrelazan, juegan y viven de forma distinta la relación con esa madre moribunda, que en resumidas cuentas "es la madre patria", según Gumaraes.



Los espectadores de "Mar", se adentrarán así en un "mar de preguntas", tal como lo ha definido Nalli.



Un conflicto con el tema

?

Las relaciones de Chile con Bolivia, suspendidas desde 1962 a nivel de embajadores, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978, pasan por un período frío desde que el Gobierno en La Paz demandó al país austral ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un camino hacia un acceso soberano al Océano Pacífico.



Chile solicitó de forma preliminar al tribunal de La Haya que

decline conocer y pronunciarse sobre la demanda de Bolivia porque

dicha instancia no puede dirimir situaciones resueltas en tratados

firmados antes de su creación, en 1948.



Bolivia ha desplegado una amplia campaña en busca de apoyo a su

demanda, mientras Chile ha divulgado también vídeos y páginas web

con su punto de vista. a negociar de buena esa salida soberana, país que rechaza con el argumento de que todos los asuntos fronterizos con su vecino fueron resueltos en un tratado suscrito en 1904.