SOAT cubre a más del 50% de los motorizados

El gerente de la empresa aseguradora Univida, Roberto Ewel, reportó que hasta el viernes pasado se comercializaron 795.000 rosetas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2017, que representa más de 50% del parque automotor del país.



En rueda de prensa, Ewel explicó que la atención para la venta del SOAT será normal en todas las sucursales durante los feriados de Carnaval, el lunes 27 y martes 28 de febrero.

Además, indicó que las personas pueden averiguar la dirección de los puestos de atención en su portal www.univida.bo o llamando a la línea gratuita 800 10 8444.

“Nosotros, como indica la norma, vamos a mantener los puestos de venta (en Carnaval), en los lugares tradicionales”, afirmó el gerente de la estatal Univida.

Controles

Ewel advirtió que desde el 1 de marzo comenzarán las batidas, en coordinación con la Policía para retener los vehículos que no cuenten con la roseta del SOAT, en el parabrisas.

En un comunicado, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) alertó que el 28 de febrero vence la vigencia del SOAT correspondiente a la gestión 2016, por lo que a partir del 1 de marzo no se permitirá la circulación de ningún vehículo público ni privado que no haya adquirido el seguro para el 2017