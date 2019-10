El vídeo más compartido este año en Facebook

Las imágines de un avión en miniatura que hace un vuelo dentro de un espacio cerrado se volvió el video más compartido de este año en la red social, Facebook.



El video publicado por la página "Airplanes and Airlines" de Facebook el 15 de diciembre ya tiene más de 51.000 "me gusta" y ha sido compartido más 95.000 veces.



Los comentarios de admiración no se quedaron atrás, pues ya hay más de 4.000 personas que comentaron sobre el video. "¡Qué increíble la música del video!", escribieron muchas de ellos refiriéndose al tema "Adiemus".



Otros piden a Papá Noel un "juguete" similar para estas fiestas navideñas, sin embargo el creador y piloto del pequeño avión Martin Müller explicó que sólo hay un modelo del mismo.



El video viral ha sido compartido en octubre de 2011 en YouTube con el nombre de "Airbus A310 by MM", y tres años después se volvió famoso por los usuarios del Facebook.