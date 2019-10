No consideran nueva ampliación de vacaciones

El ministerio de Educación no piensa en ampliar nuevamente y por una semana las vacaciones de invierno en las diferentes unidades educativas del país. En ocho de los nueve departamentos se deberá retornar las actividades el próximo lunes.



"No se piensa ya, bajo ninguna manera, ampliar por una semana más el descanso pedagógico en los colegios del país. En ocho departamentos reiniciamos clases el próximo 20 de julio y en el caso de Tarija, que comenzó sus vacaciones hoy, vuelve el 27 del mes", indicó el titular del área, Roberto Aguilar.



Explicó que es "imposible" postergar por una semana más el reinicio de labores, debido a que eso ocasionaría un severo perjuicio al calendario escolar. Señaló que los reportes muestran una mejora de las temperaturas.



"Reiniciamos clases porque el SENAMHI señala que el clima está mejorando en el país, por lo que no se tropezará con mayores dificultades para este retorno a las aulas", precisó la autoridad en conferencia de prensa.



La pasada semana se determinó que en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba se extendiera por una semana más el descanso pedagógico, mientras que en Santa Cruz eso fue descartado.