Mario Gianella: “Con prevención podemos bajar un 30% la incidencia de cáncer”

El especialista consultado por EL DEBER señala que las falencias del país en cuanto a tratamientos se pueden subsanar con campañas de prevención y detección temprana de algunos cánceres.



_ ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en Bolivia?

El de cuello de útero, que es prevenible pero como la gente no se hace controles, se están muriendo muchísimas mujeres.



_ ¿Qué tratamientos son los más modernos en el país?

La cirugía. Varios oncólogos actualizados emplean las mismas técnicas quirúrgicas que en otros países. También se pueden conseguir todos los fármacos, algunos no hay, pero los laboratorios los encargan. En lo que estamos fallando es en la radioterapia, tenemos un acelerador lineal en el Oncológico; pero hacen falta por lo menos cinco más.



_ ¿Cuán asequibles son los tratamientos?

Ese es el punto álgido del problema. El cáncer es una enfermedad cara. Si bien las instituciones públicas ofrecen cirugías gratuitas y radioterapia, no es suficiente.

_ ¿Cuáles son las necesidades más urgentes?

Hace falta más equipamiento y dotación de vacunas y fármacos por parte del Estado. Pero si no podemos estar igual que el primer mundo en acceso a la salud, podemos ganarles en prevención. Enseñarle a la gente buenos hábitos y decirles que se hagan controles médicos, no cuesta dinero. Con eso vamos a bajar un 30% la incidencia de cáncer