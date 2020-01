Subieta representará a David Tezanos en La Paz

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, eligió a Teresa Subieta para que sea su representante en el departamento de La Paz. La mujer es cuestionada por una fotografía en la que aparece levantando el puño izquierdo junto a autoridades del MAS.



Información de la institución indica que "los nuevos representantes departamentales tienen la misión de trabajar, fundamentalmente, por los grupos en situación de vulnerabilidad, incidir en la prevención de la conflictividad a través de una gestión pacífica del conflicto, a fin de prevenir episodios de violencia con grados vulneración de derechos".



Subieta es expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) y también postuiló para fungir como Defensora del Pueblo, siendo una de los cuatro aspirantes que mejor puntaje obtuvo, aunque no fue elegida por el Legislativo.



En su momento, cuestionada por la imagen,. explicó que "cientos de años en todo el mundo, militantes y no militantes con principios y valores se hace ese símbolo, es un símbolo de la lucha de los obreros, campesinos, fabriles y trabajadores. No es propiedad de un partido".



Además, la activista fue quien presentó un audio en el que se escuchó a Samuel Doria Medina hablando con la esposa de Jaime Navarro, para que retire una demanda por violencia familiar. "Te voy a mandar a trabajar a Trinidad", se filtró en agosto de 2014.



La imagen que complicó a Subieta:,