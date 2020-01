Coca Cola reporta bajas de ingresos en tres meses

El grupo Coca-Cola anunció hoy un descensos del 5% en los beneficios netos de su primer trimestre y del 4% en sus ingresos, por unas operaciones que, dijo, se desarrollaron en un "entorno global desafiante".



La compañía, con sede en Atlanta, dio a conocer en un comunicado que en el trimestre cerrado al 1 de abril sus beneficios netos alcanzaron los $us 1.483 millones, por debajo de los $us 1.557 millones que tuvo en el mismo periodo de 2015.



Por regiones, Coca-Cola anunció que en el primer trimestre el volumen de ventas en Latinoamérica creció un 3%, con un aumento del 5% en México pero con un retroceso del 6% en Brasil.



En China, el volumen de ventas bajó un 2% y en Europa se redujo un 1%. A escala global, el volumen creció un 2%.



La ganancia neta por acción fue de 34 centavos de dólar, frente a los 35 centavos que tuvo en el primer trimestre del año pasado. Excluyendo operaciones extraordinarias y con ajustes contables, el beneficio neto por acción fue de 45 centavos de dólar.



En los primeros tres meses del año, Coca-Cola tuvo unos ingresos operativos netos de $us 10.282 millones, por debajo de los $us 10.711 millones que tuvo en el primer trimestre del año pasado.



El presidente del grupo, Muhtar Kent, dijo que las operaciones del primer trimestre se desarrollaron en medio de un "entorno global desafiante", pero agregó que el grupo está empeñado en su compromiso por "un crecimiento sostenido".



El comunicado señala que las fluctuaciones en los mercados de divisas tuvieron un impacto de 10 puntos porcentuales en sus ingresos operativos.



En Bolivia se registra un crecimiento



Antonio?Espinosa, gerente regional de Embotelladoras Bolivianas Unidas (Embol), dijo a EL DEBER, sin mencionar porcentajes, que las ganancias de Coca Cola en Bolivia es donde más crecen en la región y no afecta la disminución de ganancias a escala internacional.



"Es una operación total independiente y no afecta en nada. Nosotros crecemos mucho, en la región somos la más solvente en crecimiento y volumen", explicó Espinosa.