9 bolivianos se enfrentan a la justicia chilena

Siete trabajadores de la Aduana y dos militares bolivianos detenidos por la justicia chilena y acusados de tres delitos han desatado un nuevo lío entre ambos países y se enfrentan este miércoles a una audiencia, tras la cual podrían quedar libres, o de lo contrario, ser procesados en Chile, lo que implicaría quedar recluidos en la cárcel de Alto Hospicio.

Están recluidos en esa prisión desde el lunes en la noche. Los tres militares ocupan una celda en el pabellón 96 de la cárcel, reservada para uniformados. Al llegar, ambos dejaron sus uniformes y dentro de la cárcel están vestidos de civiles; ambos están en una sola celda. Mientras los aduaneros ocupan cuatro celdas en el pabellón 12, donde está la población corriente.

La versión de los bolivianos, expresada a este medio por los mismos protagonistas desde el centro penitenciario. Su versión se basa en cuatro ejes: Primero, establecieron que en el lugar hay dos mojones, “nunca los pasamos, los chilenos entraron, nos agredieron, nos detuvieron y nos trajeron hasta aquí”.

Segundo, no atravesaron un sendero “que no pueden borrar porque tiene muchos años y marca la división entre ambos países”. Tercero, los habitantes del lugar, que conocen la zona a la perfección, les confirmaron que esa era la línea divisoria y finalmente, se respaldaron en el GPS. El Gobierno boliviano realizó una inspección "in situ" y señaló que carabineros de Chile violaron la soberanía nacional para detener a los bolivianos cuando combatían al contrabando e ingresaron a territorio nacional al menos en 50 metros, reportó ABI.

El abogado chileno Manuel Choque aseveró que ellos se percataron de la presencia de un camión. "Quedan con la duda sobre dónde estaba el motorizado. Lo aclaran, ellos se mantienen en territorio boliviano a la espera de saber qué acción iba a tomar el camión.

Es en esa espera, ejerciendo su deber pendientes de qué hacían los contrabandistas. Toman nota e imágenes, según lo que me relatan. Esperamos presentar todas esas pruebas". Es en este momento que los carabineros llegan, ingresan a territorio boliviano, los atacan, los reducen, los golpean y se los llevan a territorio chileno.

Transportistas chilenos que conducían los camiones chilenos admiten que llevan mercadería hasta pasos no autorizados en la frontera con Bolivia, y que son transportistas bolivianos los que recogen la mercadería y la introducen al país. Para el abogado de los bolivianos, eso es clave porque es una admisión del delito de contrabando. Además, se agrava con el hecho de que los carabineros, en vez de intervenir a los chuteros, atacó a las autoridades bolivianas, por lo que adelantó que promoverá una investigación profunda.

De todas formas, la acusación de los chilenos es que los bolivianos ingresaron al territorio chileno, los persiguieron, dispararon perdigones a las llantas hasta que fueron intervenidos por los carabineros. En un reporte del diario La Estrella de Iquique, se señala que los camiones fueron recuperados por la intervención de otros transportistas, "al menos diez", que impidieron que los bolivianos logren supuestamente robar los camiones y la mercadería.