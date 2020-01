Fan se tatúa el conejito de Bonny Lovy

Bonny Lovy compartió en su página oficial de Facebook fotos con Nahir Tórrez, una fan de Bermejo, que se tatuó el conejito que el cantante cruceño tiene en el brazo izquierdo. La joven estudiante de Sicología, de 19 años, confesó a SOCIALES por qué se animó a hacerlo.

"Hace unos meses, yo atravesaba momentos difíciles, entonces conocí la música de Bonny, la que me transmitió mucha alegría, tanto con sus letras como con su ritmo. Entonces busqué sus entrevistas y videos y me di cuenta que es un ser humano muy humilde, que trabajó muy duro para sobresalir a pesar de cualquier limitación. Fue en agosto cuando decidí tatuarme el conejito de su disco. Fui criticada por mis amistades porque no saben lo que realmente significa para mí", contó la joven.

Nahir logró conocer este domingo al cantante, con el que se contactó a través de las redes sociales y compartieron sus experiencias en un emotivo encuentro en el que el cantante se mostró muy agradecido por el tierno gesto de su seguidora. "Bonny superó mis expectativas, es muy respetuoso, humilde y orgulloso de lo que ha logrado hasta hoy", dijo la joven, que confesó que se animaría a hacerse otro tatuaje más adelante, pero ninguno más de otro artista.