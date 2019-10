Vecinos no quieren a 'los nocheros' en su barrio

Los vecinos de la calle Antonio Suárez están movilizados en contra del asentamiento de "los nocheros", comerciantes que vendían en el camellón central de la avenida Grigotá y que la semana pasada recibieron la autorización de la Alcaldía para vender en esta vía y así solucionar parcialmente el conflicto que los mantuvo enfrentados con sus pares que tienen puestos dentro del mercado La Ramada.



Desde el sábado los nocheros comenzaron a ocupar la calle Antonio Suárez, pero los vecinos no los aceptan. Dicen que los gremiales empiezan a vender desde las 18:00 y no desde las 19:00, y que han convertido el lugar en un caos.

“Todos tienen derecho de trabajar, pero no perjudicando a los demás”, expresó Elia Hurtado, vecina de la zona, que junto a otras personas están movilizadas para que la comuna revoque la autorización para los nocheros. Han recolectado más de cuatro hojas con firmas de los vecinos que se sienten afectados por la decisión asumida por la comuna.



Como ella, Martha Araúz, Alfredo Romero y Lizien Durán criticaron la presencia de los vendedores, ya que aseguran que dejan las calles sucias, no permiten el ingreso o la salida de los vehículos de las personas que viven por el lugar y se molestan cuando la gente los quiere retirar de las aceras.



“Tengo dos personas con problemas cardiovasculares y no estoy dispuesta a soportar que todas las noches los comerciantes no me permitan entrar o salir libremente de mi casa. Ya tenemos suficiente con los vendedores de muebles", dijo otra vecina que no quiso ser identificada por temor a represalias.



Desde la Alcaldía aún no hay ningún pronunciamiento sobre la reacción de los vecinos, pues la Secretaría de Defensa Ciudadana está en un proceso de transición, ya que esta repartición dejará de ser única y se dividirá en Secretaría de Mercados y Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito. El nuevo titular de dicha secretaría, Luis Fernando Antelo, aún no asumió sus funciones.,

La calle Antonio Suárez es ocupada por "los nocheros" La calle Antonio Suárez y "los nocheros" Así lució la calle Antonio Suárez el fin de semana