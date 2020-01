5 curiosas razones por las que debes correr a diario

Bastan 30 minutos diarios de esta actividad física para que influya en el bienestar del organismo, pero posee algunos curiosos beneficios que pocos conocen y que los científicos señalan. Cinco de ellos fueron explicados por el portal Salud180.com y aquí te los contamos



1. ¿Te hace más inteligente?

De acuerdo a un grupo de científicos del Instituto Nacional del Envejecimiento en Baltimore en Estados Unidos, descubrieron que correr estimula la producción de neuronas nuevas, las cuales mejoran la inteligencia. Aún se debe realizar más pruebas pero es el inicio para realizar rutinas que prevengan el deterioro del funcionamiento cerebral.



2. Es afrodisiaco.

Una investigación de la Universidad de California encontró que los hombres que realizaban ejercicio moderado, correr o trotar, un promedio de 40 minutos diarios aumentaron su nivel de testosterona lo que da como resultado un incremento en su actividad sexual.



3. Alarga la vida.

Realizar este deporte por períodos cortos, 20 minutos dos o tres veces a la semana, puede incrementar la expectativa de vida. Científicos del Hospital Universitario de Bispebjerg en Copenhague encontraron que el riesgo de muerte entre los corredores varones era 44% menor que los no corredores, y la cifra para las mujeres fue también de 44%.



4. Mejora el sueño.

Una investigación de la Universidad de Stanford en California, sugiere que una de las mejores cosas que pueden hacer los adultos que no duermen muy bien es correr diariamente. Esto se debe a que el ejercicio disminuye el estrés y la ansiedad.



5. Aumenta la calidad del semen.

Los hombres que practican ejercicio físico moderado, correr, poseen mejores niveles hormonales y sus gónadas producen esperma de mayor calidad, según un estudio publicado en la revista Journal of Applied Physiology. Los resultados revelan que los sujetos físicamente activos muestran los mejores valores seminológicos: mejor morfología, mejor velocidad progresiva total.