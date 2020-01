Firmas estatales concentran 38% de la inversión pública

22/11/2016

El 38% de la inversión pública del próximo año impulsará a una treintena de empresas estatales el próximo año, según el Presupuesto General del Estado (PGE-2017).



Este porcentaje es menor al que generó el Gobierno central para esta gestión, cuando el PGE consideraba un 39% de la inversión.

El Presupuesto de Inversión Pública, según el nivel institucional, considera Bs 16.136 millones para las empresas, de un total de Bs 42.454 millones de la inversión pública total inscrita para 2017, que está siendo debatida en la Cámara de Senadores.



Los proyectos



Entre los principales proyectos, se encuentran la construcción de la Hidroeléctrica Río Grande Rositas con un presupuesto de $us 202,9 millones (3,3%); el Desarrollo Integral Salmuera del Salar De Uyuni, con $us 194,2 millones (3,1%); equipamiento y construcción de Ciclos Combinados de la Planta Termoeléctrica del Sur (Tarija), con $us 185,2 millones (3,0%); equipamiento y construcción de Ciclos Combinados para la Planta Termoeléctrica Warnes - Santa Cruz, con $us 120,6 millones (1,9%); y la implementación del Programa Sectorial de Apoyo a Infraestructura de Educación Nacional, con $us 115,7 millones (1,9%).



El analista de la Fundación Jubileo René Martínez recordó que los gobiernos subnacionales, tradicionalmente tenían la mayor parte de la inversión, pero “han tenido significativas caídas de sus ingresos los últimos tres años” y como resultado, ahora “el peso de la inversión figuran de manera preponderante en las empresas públicas.

Consideró que, luego de una etapa de inversión, estas empresas deberían estar generando retorno económico a las arcas fiscales, después de un lapso de tiempo prudente.



Gobernaciones

Por otro lado, el Presupuesto de Inversión Pública, según departamento del PGE-2017, determina un 16% de la inversión en Santa Cruz, con $us 1.012.201.637, que es la región que tendrá más recursos de inversión por parte del Gobierno central.

Le sigue Cochabamba, con $us 853.490.671 (13,9%) y La Paz, $us 749.400.711 (12,2%).



El secretario general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, expresó en este sentido que la prioridad regional es la infraestructura vial, con el fin de articular todas las provincias, con recursos de la propia Gobernación, como las obras que encara el Gobierno central. “Hubo un manejo responsable de la deuda en 10 años por lo que se bajó la deuda a 50%. Esto nos permitió conseguir un fideicomiso para garantizar las inversiones de más de $us 2.100 millones en los próximos años”, explicó.



Por su parte, el secretario departamental de Planificación del Desarrollo de la Gobernación de La Paz, Héctor Aguilera, informó que la entidad departamental programó una inversión pública para el 2017, solo de Bs 247 millones, teniendo en cuenta la poca capacidad de inversión en sus 20 provincias por el bajo techo presupuestario.



“El 70% del POA de esta gestión es para proyectos de continuidad, que provienen de gestiones pasadas. En 2017, la relación es de 80% de conctinuidad y el 20% son nuevas obras”, explicó Aguilera



Dan bs 45 millones a una planta lechera

​A través del Decreto Supremo (DS) 2978, el Órgano Ejecutivo autorizó la asignación de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), por un monto de Bs 45.059.183 para que la Empresa Pública Productiva de Lácteos de Bolivia (Lacteosbol), implemente el proyecto de la Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba.



El contrato de préstamos entre el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) establece un plazo de 10 años con dos de gracia a capital de intereses. Se fija una tasa de interés del 1% y la forma de pago del crédito se realizará anualmente.



Actualmente, Lacteosbol cuenta con cuatro plantas procesadoras de leche en las comunidades lecheras de Achacachi, Challapata, San Lorenzo e Ivirgarzama y dos plantas procesadoras de cítricos en Caranavi y Villa 14 de Septiembre.

La entidad estatal genera 220 empleos directos e ingresos para más de 500 familias de productores.



Las plantas de Lacteosbol elaboran productos destinados a mercados nacionales como para el desayuno escolar para varios municipios y el subsidio prenatal y lactancia a escala nacional que beneficia a más de 40.000 mujeres