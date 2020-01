Messi no se quita el anillo de casado ni para entrenar

Los primeros días de prácticas del Barcelona tuvieron un detalle particular en Lionel Messi que la prensa mundial no dejó pasar: El argentino no se quita el anillo de matrimonio ni para entrenar.

Messi, ¿podrá usar su anillo en los partidos profesionales? La respuesta es negativa, porque la FIFA prohibe la utilización de cualquier joya durante un encuentro. "Se prohibe estrictamente todos los accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.), los cuales deberá quitarse el jugador antes del partido. No se autoriza cubrir las joyas con cinta adhesiva. Igualmente, se prohibe a los árbitros llevar adornos personales (excepto un reloj o artefacto similar para cronometrar el partido)",dice la normativa de la institución máxima del fútbol mundial.