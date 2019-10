García habla de 'truchos', Gómez reitera su versión

"Habían preparado de manera trucha un informe del Órgano Electoral", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera sobre la polémica generada por la versión no corroborada del periodista paceño Andrés Gómez de que presentó su libreta de servicio militar para habilitarse al cargo en 2005, fuera del plazo permitido por ley.



Tras la conferencia de prensa del presidente en ejercicio, Gómez respondió que "lo importante es que se certificó la veracidad del documento". En su alocución, el vicepresidente señaló que la petición de informe divulgada por el periodista, fue planteada originalmente por un partido político.



La segunda autoridad del país apuntó al senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, y al comunicador como responsables borrar "el párrafo que (muestra que) era pedido de Unidad Nacional" el documento sobre el plazo de entrega de documentos para habilitarse como candidato.



Conoce más: TSE confirma versión del "Vice" sobre libreta militar



"Lo importante no es quién pidió. La certificación es verídica y eso lo dijo el Tribunal Electoral, el Secretario de Cámara que firma el documento (...) El vicepresidente no logró mellar mi profesionalidad, yo demostré con documentos el término del plazo", insistió el periodista.



En Palacio de Gobierno, el vicepresidente dijo que "por vergüenza le habían borrado el párrafo que era pedido de Unidad Nacional, eso no se hace y si hay algo que se tiene que aprehender en periodismo es no hacer cosas truchas, es vergonzoso".



Lee también: Periodista responde a las críticas de García Linera



En la víspera el TSE emitió un comunicado que confirmó la versión de García Linera sobre la ampliación del plazo al 15 de octubre de 2005 para la entrega de su libreta de servicio militar. Sin embargo, admitió que en la resolución que proporcionó para responder a la solicitud de información cursada por el senador Murillo, no consigna ese detalle.



García valoró que "Pagina Siete" publicara hoy en el mismo espacio una nota en la que admite que no investigó lo suficiente el tema. Pero aseguró que hubo "una intencionalidad de afectar la imagen del vicepresidente y les salió pele, les salió un autogol".



Puedes ver: García endurece discurso hacia el "club de pinochos"



Comunicado del TSE al respecto:,