Pobladores de Yacuses bloquean ruta a Brasil

Los vecinos de la comunidad Yacuses, ubicada a 50 kilómetros de Puerto Suárez, están bloqueando la carretera a Brasil por el supuesto incumplimiento de algunas obras que debía realizar en la población la empresa cementera Itacamba.



De acuerdo con Raúl Bravo Peinado, dirigente de Yacuses, la fábrica, que comenzará a operar en noviembre de este año, no ha ejecutado la pavimentación de 3 cuadras en la población. "Nosotros queremos respuestas reales a nuestros planteamientos, caso contrario la medida de presión no será solo de 24 horas, sino que se ampliará a 48 y 72 horas", apuntó Bravo.



El representante de Itacamba, Edwin Ríos, hizo saber que ante la presión de los vecinos solicitará una reunión para hoy a las 15:00, para buscar una salida al conflicto.



El alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado Rodríguez, lamentó la medida y recordó que la gente de Yacuses no puede hacer este tipo de acciones sin respetar los compromisos que hay entre la comuna y la empresa.



Viajeros y transportistas se han visto perjudicados por esta protesta, lo que los ha obligado, en muchos casos, a caminar largas distancias para sortear el bloqueo.

