Bloqueo de carreteras y paro cívico en Concepción

En rechazo al inminente traslado del Juzgado de Sentencia al municipio de San Julián, el comité cívico de Concepción, determinó realizar un paro y un bloqueo de carreteras que se cumple desde las 00:00 de este jueves y que ha cortado el tránsito en la ruta a 290 kilómetros de la capital cruceña.



El presidente cívico, José Serrate, expresó su molestia porque el Tribunal Departamental de Justicia no envió ninguna solución al conflicto hasta el mediodía de ayer, plazo fijado para ver el tema y evitar que se cumpla la determinación del Consejo de la Magistratura.



Las medidas adoptadas serán en primera instancia por 24 horas, aunque no se descarta la radicalización de las mismas para la próxima semana, mientras no se de un revés al traslado.