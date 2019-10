Zulma Camacho ganó el Premio de Periodismo de la ANP

La periodista cochabambina, Zulma Camacho Guzmán, es la ganadora de la Primera Versión del Premio Nacional de Periodismo de Investigación “Juan León Cornejo – 2015” auspiciado por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y la Fundación Libertad, Prensa y Democracia.



Camacho, periodista del diario Opinión, presentó el trabajo Secuestros armados en Cochabamba, con el que resultó ganadora. El segundo lugar fue para la periodista Elisa Medrano Cruz que es autora del trabajo de investigación: Misicuni, cuatro procesos por un daño de $us 23 millones.



La ANP y la Fundación Libertad, Prensa y Democracia entregarán un premio consistente en una Medalla denominada “Juan León Cornejo”, $us 3.000 y un diploma a la ganadora. El segundo lugar recibirá $us 1.000 y un diploma. El acto de premiación se realizará en la segunda quincena de enero de 2016.



El jurado evaluó un total de 27 trabajos y estuvo compuesto por profesionales destacados del periodismo, la comunicación y la docencia: Mery Vaca, Roberto Navia, Rafael Archondo, Óscar Díaz Guzmán y Grover Yapura