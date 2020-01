Galindo relata qué le dijo Maldonado

No calló ante la impotencia. El arquero de Oriente Petrolero Pedro Galindo afirmó que el árbitro Óscar Maldonado le advirtió que si le tapaba el penal a Nelson Cabrera, de Bolívar, le sacaba tarjeta amarilla y lo hacía repetir. Así pasó. El partido del campeón del Apertura, que terminó 1-0, desató la polémica desde que el juez cobró la pena máxima en contra de los refineros por una supuesta falta de Ronaldo Sánchez a Juan Carlos Arce.

“Fue muy raro, justo ahí se acaba el partido y cobra el penal. La verdad que un penal dudoso y en el momento en que iba a patear (Nelson) Cabrera, el árbitro se me acerca y me dice: si lo atajás, te saco amarilla y lo hago repetir porque ahora la regla es que si te adelantás te podemos sacar tarjeta amarilla y te expulso. Él sabía que yo tenía tarjeta (fue amonestado por retrasar el juego en un saque). Él (Maldonado) por su intercomunicador le indica a su juez de línea que esté atento y pasó lo que pasó. Tapo el penal, lo hace repetir, voy hacia el línea y le digo que por qué hace eso...En ningún momento lo insulto ni le falto el respeto y cuando veo que Maldonado me saca la amarilla y luego la roja”, contó Pedro Diez.bo.

Galindo lamenta lo sucedido, ya que se venía preparando para estar desde el inicio en el compromiso ante la academia paceña. “Gracias a Dios lo hice bien, quizá quedó manchado un poco por lo que pasó al final del partido, pero…Yo quedé mal ante la gente, ante la prensa porque pensaron que me expulsaron porque insulté o que le falté el respeto al árbitro, pero en ningún momento pasó eso”, agregó Galindo, mientras se alistaba para retornar a Santa Cruz desde la sede de Gobierno.