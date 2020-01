Se incrementa casi al 25% contaminación en La Paz

El incendio en un edificio de cinco pisos en la calle Incachaca de la zona comercial Uyustus provocó un aumento considerable de la contaminación en el aire paceño, informó la jefa de la Unidad de Control Ambiental de la Alcaldía, Amanda Villca.



"De acuerdo a una evaluación de la Red de Monitoreo de la Calidad de Aire de la Alcaldía, en la caseta automática que está ubicada al frente del Palacio Consistorial, se ha detectado un incremento en el material particulado desde un promedio de 78 microgramos por metro cúbico, a un promedio de 125 microgramos por metro cúbico, desde las 08.00 hasta las diez", sostuvo en conferencia de prensa.



Conoce más: Logran controlar fuego en la zona Uyustus de La Paz



El incendio se inició al promediar las 02.00 y luego de más de siete horas de trabajo fue controlado por bomberos. La Alcaldía desplegó siete camiones cisternas, 50 obreros ediles y guardias municipales para coadyuvar en las tareas.



Imagen del reporte de contaminación:

,

Los datos reflejan un incremento importante de la contaminación. “Se tomaron datos meteorológicos, no se tienen fuertes vientos, por lo que no se tendría un rápida dispersión de los contaminantes que se generaron a raíz del fuego y la quema del material", agregó la Villca.



Conoce más: Retiran 5 toneladas de ropa quemada en La Paz



Explicó que estas partículas generan inflamación de las vías respiratorias sobre todo de niños y de personas con alguna afección. "Se recomienda a la población que este por estos lugar usar barbijos para evitar el ingreso de este material particulado al sistema respiratorio", sostuvo.



El informe oficial del Ministerio de Gobierno indica que "fue controlado", tras más de siete horas de trabajo y el despliegue de cerca a mil uniformados de diferentes dependencias. Las llamas habrían iniciado por un cortocircuito.



Puedes ver: Incendio devora parte del mercado paceño Uyustus



"No tienen las condiciones de seguridad mínima, no hay extintores, no hay alarmas, tampoco hidrantes y hay que comprobar si se confirma si es la precariedad de las instalaciones eléctricas las que ocasionaron el fuego", criticó el titular de esa cartera de Estado, Carlos Romero.



Otra de las imágenes del fuego: (Foto, APG Noticias),