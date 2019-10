Ecuador pone nuevo arancel a compras, menos a Bolivia

Ecuador, cuya moneda es el dólar estadounidense, decidió un incremento de hasta un 45% de impuestos para un tercio de sus importaciones globales, con el propósito de paliar la caída del precio del petróleo y la apreciación de la divisa estadounidense. La medida es conocida como salvaguardia por balanza de pagos.



Quito presentó ante la Comunidad Andina (CAN) una solicitud, que fue aprobada, para poder aplicar el incremento impositivo a sus socios (Perú y Colombia).



La CAN, con sede en Lima, publicó la decisión en su página de internet, y precisa que la salvaguardia rige por un plazo máximo de un año, contado desde el 11 de marzo de 2015.



Cabe señalar que la norma indica que Ecuador deberá revisar el tramo más alto de este impuesto del 45% con el fin de asegurar la debida proporción entre el equilibrio de la balanza de pagos global detectado y el objetivo que se persigue alcanzar con la medida.



“Corresponde exceptuar a Bolivia de la aplicación de la medida (...) en razón a su condición de país de menor desarrollo relativo dentro de la CAN, y tomando en cuenta su condición de enclaustramiento geográfico", detalla la resolución.



Reacción por la medida

Perú se opuso, porque fue notificada fuera de los plazos establecidos y además, consideró la medida discriminatoria, pues excluye a Bolivia.

Perú ha expresado su preocupación por dicha medida durante las reuniones del Consejo de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizadas en Ginebra (Suiza), alegando que su aplicación restringe severamente las exportaciones peruanas hacia ese país, las cuales representan el 3,8% del total de las importaciones ecuatorianas en el último año, según una comunicación del Ministerio de Comercio Exterior de abril.



Según el ministerio, otros miembros de la OMC como Japón, la Unión Europea, Guatemala y Panamá también expresaron su desacuerdo con esta disposición.



Posición boliviana

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, explicó que esta medida legal y tributaria está contemplada en la CAN y que es una excelente oportunidad para el exportador boliviano.



Rodríguez remarcó que se debe testear el mercado ecuatoriano y ver qué es lo que se le puede vender y aprovechar esta coyuntura