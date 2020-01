Apple y Google las marcas más valoradas del mundo

Apple, Google y Coca-Cola siguen siendo las marcas mejor valoradas del planeta, pero el sector del automóvil es el más representado en el ránking de Interbrand, publicado el miércoles, en el que Dior y Tesla hacen por primera irrupción entre las 100.



En la lista, Interbrand otorga a Apple un valor de mercado de más de u$s 178.000 millones, un cinco por ciento más respecto del año pasado. En el segundo lugar está Google, con un crecimiento de un 11 por ciento y u$s 133.250 millones; y el tercero es para Coca Cola, líder durante muchos años, con u$s 73.000 millones, un siete por ciento menos.



El resto del "top ten" lo completan Microsoft (u$s 72.795 millones), Toyota (u$s 53.580 millones), IBM (u$s 52.500 millones), Samsung (u$s 51.808 millones), Amazon (u$s 50.338 millones), Mercedes-Benz (u$s 43.490 millones) y General Electric (u$s 43.130 millones).



Por sectores, el ganador es el del automóvil. Está representado por 15 marcas, que representan el 14,28% del valor total del ranking con Toyota, Mercedes-Benz y BMW a la cabeza.



El ranking, en el que no hay representación latinoamericana, destaca dos marcas españolas: Zara, 27ª y cuyo valor aumentó un 19% con respecto a 2015, y Santander.



En total, las 100 marcas mejor valoradas del mundo valen unos 1,8 billones de dólares, lo que supone un aumento del 4,8% en relación al ranking de 2015.



Para establecer su clasificación, Interbrand se basa en tres criterios: el resultado financiero de los productos y servicios vendidos bajo la marca estudiada, el papel de la marca y su influencia en la elección del consumidor y, finalmente, la fuerza de la marca, es decir su capacidad para crear una ventaja competitiva y asegurar los ingresos futuros de la empresa.