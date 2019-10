Sin fecha viaje de fiscales a Perú por caso Belaunde

No existe una fecha para que dos investigadores de la Fiscalía viajen al Perú y tomen las declaraciones al ciudadano Martín Belaunde Lossio, según explicó hoy la máxima autoridad del Ministerio Público en La Paz, Marcelo Rollano.



"No tenemos oficializadas las fechas, que ayer he visto por la prensa se estaban manejando. Desde este despacho no conocemos la fecha en la que deben los fiscales viajar, señaló el funcionario en conferencia de prensa.



Desde el vecino país se informó que esta semana dos fiscales se trasladarían para recoger su versión con el fin de esclarecer su fuga cuando estuvo en La Paz. Sin embargo, eso fue descartado por el Fiscal de Distrito de la sede de Gobierno.



En la víspera, la fiscal Jenny Quispe afirmó que entre el 13 y 14 de agosto los investigadores bolivianos irían a Perú, aunque el embajador nacional en ese país, Gustavo Rodríguez, señaló que no podrán interrogar de manera directa a Belaunde sino que lo harán por intermedio de abogados peruanos.