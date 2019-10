Médicos dejan Afganistán tras ataque a su hospital

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) evacuó este domingo a su personal de la ciudad afgana de Kunduz, un día después de la muerte de 19 personas en el bombardeo de su hospital, que podría ser obra del ejército estadounidense.



El cierre del establecimiento de MSF es un duro golpe para la población civil de Kunduz, que sufre las consecuencias de los combates entre el ejército afgano y los rebeldes talibanes, que se disputan el control de esa gran ciudad del norte de Afganistán.



El hospital era el único capaz de tratar a los heridos graves en la región. "El hospital de MSF ya no está en estado de funcionar. Los pacientes que se encuentran en un estado crítico han sido transferidos hacia otros establecimientos médicos. Ya no trabaja ningún empleado de MSF en el hospital", declaró Kate Stegeman, portavoz de la ONG, a la agencia de noticias AFP.



"En estos momentos, no puede decirles si el centro de traumatología de Kunduz volverá a abrir o no", añadió. El director de operaciones de MSF, Bart Janssens, afirmó que los bombardeos continuaron "durante más de 45 minutos" después de que la ONG indicara a los ejércitos afgano y estadounidense que su establecimiento había sido alcanzado por los primeros proyectiles.



Lee más: Señalan a EEUU por el ataque a hospital afgano



Janssens explicó, además, que había transmitido las coordenadas GPS de su hospital a "todas las partes" implicadas en el conflicto. "Los impactos estaban muy localizados, todos en el mismo edificio. El avión se fue y volvió para provocar una nueva serie de impactos, exactamente en el mismo edificio", dijo. En el momento del bombardeo, 105 pacientes y 80 miembros del personal, afganos y extranjeros, estaban en el hospital.



Califican el ataque de "daños colaterales"



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó sus "profundas condolencias", tras el ataque del sábado en el que fallecieron 12 empleados de MSF y siete pacientes, entre ellos tres niños; pero afirmó que esperará los resultados de la investigación "antes de tener un juicio definitivo sobre las circunstancias de esta tragedia".



La OTAN, que cuenta con 13.000 soldados en Afganistán, incluidos 10.000 estadounidenses, tildó lo ocurrido de "daños colaterales" que podrían haber sido provocado por un bombardeo de la aviación estadounidense, que apuntaba a insurgentes talibanes.



El ejército afgano lanzó el pasado martes una ofensiva contra los talibanes que habían conquistado Kunduz (noreste) el lunes. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra"ad Al Husein, pidió una completa y transparente investigación del ataque y dijo que, si la justicia cree que fue deliberado, el bombardeo podría ser considerado como "crimen de guerra".



MSF también mostró su cólera ante el suceso y exigió que se esclarecieran rápidamente las circunstancias del ataque. Su presidenta, Meinie Nicolai, se negó a que la expresión "daños colaterales" se utilice para referirse a esa "tragedia".



Según un responsable estadounidense, la investigación estudiará el papel de un avión AC-130, equipado con varios cañones para realizar operaciones de apoyo a las fuerzas terrestres. La operación apuntaba seguramente a "terroristas armas que atacaron el hospital de MSF y lo utilizaron como base para atacar a las fuerzas afganas y a los civiles", declaró el ministerio afgano de Defensa.