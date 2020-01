Miami es la 'zona cero' del zika en Estados Unidos

Una vez confirmados 15 casos locales de zika en Miami, los primeros en suelo estadounidense, las autoridades sanitarias llevarán a cabo este miércoles fumigaciones aéreas sobre la zona para combatir al mosquito.



Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las fumigaciones se realizarán al amanecer sobre un área de diez millas cuadradas que incluye los barrios de Wynwood y Edgewater, considerados el epicentro o "zona cero" del zika en Estados Unidos.



Es en esa zona donde se está librando la principal batalla contra el mosquito transmisor del virus con fumigaciones terrestres calle a calle.



El condado de Miami-Dade recomendó a las personas con alergias que no salgan al exterior durante las fumigaciones, pese a que el insecticida que se utilizará no supone un riesgo para la salud.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (autoridades sanitarias) han recomendado a las zonas afectadas el uso de fumigaciones aéreas para combatir el zika.

Su director, Tom Frieden, reconoció este martes que la lucha contra el mosquito en la zona de Miami en la que se han registrado los casos locales está siendo más difícil de lo que se pensaba.



Es "muy complejo" erradicar a estos mosquitos, no solo porque son más "duros" que los de otras especies, sino porque incluso pueden ser resistentes a los insecticidas que se están usando, explicó.



Los CDC incluyeron este lunes al sur de Florida en su lista de destinos cuyos visitantes deben tomar precauciones adicionales debido al riesgo de contagio y recomendó a las mujeres embarazadas es que no viajen a la zona o que tomen precauciones si residen allí.