Evo niega ser 'resentido' y dice que le dieron chicote

Ni resentido y tampoco vengativo, el presidente Evo Morales dijo que trabajará con las regiones en las que se impuso el "No" en el referendo sobre su habilitación para una nueva reelección. Admitió que recibió "chicote" (castigo) por parte de los electores.



"Si bien el 21 (de febrero) me dieron chicote, no estoy resentido ni vengativo, vamos a seguir trabajando", dijo el primer mandatario durante la entrega de un coliseo en el departamento de Potosí. Explicó que el revés en las urnas servirá para que exista mayor reflexión en los movimientos sociales.



Conoce más: Evo confiesa que "dolió" la derrota en el referendo



Explicó que "cuando hay elecciones, sean nacionales o subnacionales, cada uno tiene derecho a expresar los que piensa y lo que siente, siempre hay diferencias, para el referendo y nuevamente a trabajar por nuestra Bolivia y en este caso por el departamento de Potosí".



Calificó lo sucedido durante el referendo como "un baldazo de agua fría", luego de tantos años de victorias del MAS en los diferentes procesos que existió desde que llegó al poder. "Ha habido una sorpresa en Potosí y Bolivia, siempre ganamos, ganamos, algunos (dirigentes) dicen que nos han sorprendido algunos medios de comunicación y el uso de las redes sociales", concluyó.



Lea también: Buscan frenar intento de control a redes sociales



En la víspera señaló que "nos ha dolido perder el 21 de febrero porque desde 2005 siempre ganadores, ganamos con 60 por ciento", apuntando también a las redes sociales y a los medios de comunicación. "Solo hemos perdido el primer tiempo, no el segundo tiempo y el segundo tiempo es el 2019", aseveró.