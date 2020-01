Hay reos hacinados y sin saber su condena por más de dos años

“Llevo dos años detenido por robo. No tengo familia, por eso mi caso no avanza”, dice un joven que está en la cárcel de Montero, en una celda de 3x4 metros donde están hacinadas unas 30 personas. Está sentado, con las piernas recogidas porque no hay más espacio. “Está detenido por robar unas ollas”, agrega el ‘jilacata’ de esa celda.

Cuando se le pregunta quién es el que lleva más tiempo sin sentencia, grita: “¡Calavera!” y de inmediato, agachándose para esquivar las hamacas que cuelgan casi a la altura del techo, aparece L.C.R. (25). “Estoy aquí hace cuatro años y ocho meses. Quisiera que me sentencien para saber cuándo podré salir”, dice el detenido por robo y tentativa de homicidio.

Esta realidad se desvela a una semana de haberse conocido el caso de Reynaldo Ramírez, una persona inocente que debió pasar dos años y dos meses en la cárcel de Palmasola, donde tuvo que pagar por un lugar para dormir y para no ser golpeado.

En un recorrido realizado ayer por la senadora María Elva Pinckert por las cárceles de Warnes, Montero y Okinawa, los reos coincidieron en que lo peor, además del hacinamiento, es la retardación de justicia, pues más de dos tercios están detenidos varios años sin condena. También se quejan de la continua suspensión de sus audiencias por ausencia de los fiscales.

Planean un traslado

El capitán Julio Ayala, director del centro penitenciario de Montero, dice que existe un plan de descongestionamiento, que consiste en trasladar a 280 internos al Centro de Rehabilitación Productiva que hay en Okinawa, donde se están construyendo dos pabellones nuevos. Sin embargo, Adolfo E., director de estudio y trabajo de la cárcel de Okinawa, dice que tendrán capacidad para 80 reos. “Deben seleccionar a personas que vengan con la intención de rehabilitarse. No queremos que trasladen el problema del hacinamiento de una cárcel a otra”, dijo.

Similar posición manifestó la representante de Derechos Humanos en Montero, Adela Ortiz.



En Montero hay 446 reos hacinados en un espacio para 150; según Ayala, el 20% tiene sentencia. Unos 250 internos sufren enfermedades respiratorias y dermatológicas debido al hacinamiento, dijo el médico Adolfo Condori, del Ministerio de Salud, quien confirmó que hay ocho enfermos de tuberculosis y dos con VIH-Sida. Por su parte, en Warnes hay dos celdas de 3x4 metros con 34 personas y solo cinco tienen sentencia.

En Okinawa la realidad pareciera no ser tan precaria. Hay 343 detenidos (90 con sentencia) en las 48 celdas, con un promedio de siete reos cada una.