Campaña contra el uso obsesivo de la tecnología

La campaña Stop Phubbing creada por el australiano Alex Haigh busca que las personas reflexionen sobre el uso indiscriminado del celular dentro de los contextos sociales.



El inicio de esta campaña se realizó en el 2007, sin embargo en los últimos años ha tomado fuerza a escala mundial.



Los porcentajes que obtuvo la campaña demostraron que un 90% de los adolescentes prefieren un contacto vía texto que cara a cara.



Además Haigh indicó que el objetivo no es crear una guerra contra la tecnología, sino cambiar el comportamiento que tienen las personas cuando están en frente del celular, ya que no solo se descuidan las relaciones interpersonales; sino también puede traernos consecuencias psicológicas y físicas.



A continuación te mostramos algunas de ellas:



-tTrastornos Visuales y Auditivos: el estar pegados continuamente a una pantalla de un celular o un monitor puede ocasionar resequedad en los ojos.



-tPostura cifótica: la mala postura que tenemos al hablar por celular o escribir puede causar retracciones musculares o alteraciones articulares.



-t Vibración fantasma: ocurre por alteraciones de la sensibilidad, cuando la persona siente que su celular vibra siendo que no es así.



-tInsomnio adolescente: en la actualidad los jóvenes son los que más disfrutan de la tecnología, sin embargo diferentes estudios demuestran que la gran mayoría tiene trastornos del sueño, bajo rendimiento e insomnio.