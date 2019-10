El Vaticano pide homilías breves y actuales

El Vaticano presentó este martes el nuevo Directorio Homilético, un texto dedicado a los sacerdotes donde se les aconseja, entre otras cosas, prepararse con el estudio, ser breves y estar atentos a la actualidad y a la comunidad de fieles a la hora de escribir las homilías.



Desde la celebración en 2008 del Sínodo de los obispos sobre el tema de la Palabra de Dios surgió entre los religiosos la necesidad de que existiese un texto oficial que ayudase a los sacerdotes a realizar mejor las homilías para cada celebración religiosa.



El texto fue preparado por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, recogiendo los textos ya preparado cuando está estaba presidida por el cardenal español Antonio Cañizares y este martes se publicó su contenido.



Muchos de los consejos que ofrece este Directorio se basan en los que dijo el papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) y en la que ya explicaba que "la homilía no puede ser un espectáculo de entretenimiento, no responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero tiene que dar fervor y significado a la celebración".



Contenido del texto



En sus 153 páginas, este texto da consejos como la brevedad, aunque también se explica que no debe ser demasiado corta.



El texto recoge en varias ocasiones las necesidades de que el sacerdote que prepara la homilía "sepa poner en relación los textos de una celebración con los hechos y cuestiones de actualidad".



Y también explica como Francisco afirma que "el predicador necesita también poner un oído en el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar".



El papa Francisco, recuerdan en este documento, también "alerta a los predicadores sobre el uso de un lenguaje teológico especializado que no resulta familiar a quienes escuchan".



El Directorio consta de dos partes: en la primera se habla de la en el marco litúrgico, mientras que en la segunda se dan los consejos para "el arte de la predicación homilética".