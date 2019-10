Solo un 11,7% del sector privado pagó aguinaldo

Al filo del vencimiento del plazo para el pago del aguinaldo de Navidad -tocó el domingo, se extendió hasta ayer- el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social reveló que de las 23.000 empresas del Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) solo 2.697 (11,7%) canceló el beneficio social a sus dependientes.



Con datos que derivan de la oficina virtual y presentación física de descargo del pago del aguinaldo de Navidad, de las 2.697 empresas el 85% (2.299) corresponde a los departamentos del eje troncal.

Santa Cruz, con 1.383 empresas, es la región con la mayor cantidad de empleadores que formalizaron el pago y Pando, con 12, es el distrito más rezagado en la cancelación.



En La Paz documentaron el pago 592 empresas;?en Cochabamba, 324;?en Chuquisaca, 126;?en Tarija, 84;?Potosí, 76; Oruro y Beni, 50; y Pando, 12.



Respecto al pago del doble aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, el recuento estadístico da cuenta de que hasta el domingo 1.429 empresas (6,2%) abonaron el bono extraordinario a sus dependientes. A Santa Cruz tocan 681 empresas; a La Paz, 376; a Cochabamba, 160; a Chuquisaca, 85; a Tarija, 40;?a Oruro y Potosí, 38;?a Pando, 8; y a Beni, 3.



En torno a las empresas que solicitaron la ampliación del plazo de pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo de 2016, desde el Ministerio de Trabajo se informó de que hasta ayer, a las 14:30, 10 empresas del sector privado -nueve de La Paz y una de Tarija- pidieron acogerse a este beneficio.



Para acogerse a la ampliación extraordinaria del plazo las empresas deben presentar hasta el 24 de este mes una fotocopia simple del ROE; certificado de no adeudo a la seguridad social de largo plazo emitido por las AFP al 30 de noviembre de 2015; fotocopias de la planilla y la declaración jurada del pago del segundo aguinaldo 2014; formulario de declaración jurada de flujo de caja al 30 de noviembre de 2015 que fije déficit financiero.



El Ministerio de Trabajo amenazó con sanciones a quienes no paguen el segundo aguinaldo en los plazos decretados o presenten documentación irregular para ampliar la fecha límite.



Discreción sectorial

EL DEBER trató de tener una respuesta respecto al bajo índice de pago del aguinaldo en el sector privado y desde de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el presidente, Ronald Nostas, indicó que por decisión dirigencial no hablarán más del aguinaldo.