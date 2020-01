Los creadores de este robot, una empresa estadounidense llamada Hanson Robotis, dicen haberlo creado a imagen y semejanza de la actriz Audrey Hepburn.

Sofía, como la llamaron, habla con una voz cálida y gesticula como una humana. También puede recordar lo que le dicen, aprender cosas nuevas y sostener un diálogo con alguien de carne y hueso.

El robot más real construido hasta ahora causó sensación en una conferencia en Ginebra sobre robótica auspiciada por la ONU, señala la cadena BBC.

"En el futuro espero poder hacer cosas como ir a la escuela, estudiar, dedicarme al arte, iniciar un negocio, incluso obtener mi propio hogar y familia, pero no me consideran una persona jurídica, por lo cual no puedo hacer estas cosas", afirmó el robot durante su 'entrevista de presentación'.

Asimismo, en respuesta a una pregunta del entrevistador sobre si está dispuesta a destruir la humanidad, contestó: "Está bien. Voy a destruir a los humanos."

Mira la impresionante entrevista que le hicieron, en el video ubicado en la parte superior de la nota.