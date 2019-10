Vladimir Bravo, nuevo camino y un secreto

El conductor de Rewind (Bolivia TV) y jurado de Yo me llamo (Unitel) se alista para el final de un ciclo y el inicio de otra aventura televisiva cuando a mediados de septiembre se estrene Apuesto por ti, el nuevo programa de entretenimiento de canal 9.

Y es que Bravo será parte del jurado que apostará dinero en efectivo por las habilidades insólitas de los concursantes.



Mientras el comunicador explica su emoción al respecto, nos revela uno de sus secretos mejor guardados. Tiene una colección de más de 7.000 DVD con videoclips, lo que suma más de 140.000 títulos. La compilación está repleta de éxitos musicales de todos los géneros de distintas épocas.



Ecléctico

Vladimir Bravo atesora los videoclips desde el año 2.000 y ha invertido más de $us 10.000 en engrosar su inventario. Y su colección no discrimina entre discos originales, Blu-ray, copias o archivos digitales. Los ha reunido comprándolos en viajes que realiza al exterior del país, por encargos, a través de Internet o en tiendas especializadas en Santa Cruz.



“Tengo desde Los Tigres del Norte hasta lo nuevo de Taylor Swift, pasando por Willie Colón y Los Kjarkas”, explicó el comunicador a Sociales&Escenas. Entre sus ‘joyitas’ está un paquete titulado The Best of Soul Train, que contiene las mejores presentaciones en vivo de los artistas que visitaron el programa de televisión estadounidense que se emitió de 1971 a 2006; además de la caja denominada Saturday Night Live - 25 years of music, que reúne las mejores actuaciones de grupos musicales en el emblemático programa de humor que cumplió 25 años al aire en la televisión en EEUU.



Predilección

El ver tantos videoclips ha hecho que ‘Vlady’, como lo llaman sus allegados, adquiera un ojo clínico para estas producciones, pues además de los icónicos videos de Michael Jackson y de Madonna, el coleccionista destaca las obras de Durán Durán o en el caso latino, de Chayanne. “El grupo británico es un referente porque sus videos siempre fueron vanguardistas”, señala. “Mientras que el puertorriqueño salía del molde, sus audiovisuales eran muy divertidos con las coreografía que armaba”, añade.



Este banco de videoclip impulsó a Bravo a crear el programa Rewind, hace cinco años en Full TV, después pasó a Megavisión y desde hace tres años está en Bolivia TV. Se emite todos los sábados, a las 23:00. “A medida que la audiencia crecía, mi colección también, afirma

Pero no todo es como Valdimir quisiera, pues la falta de material audiovisual boliviano es una de las mayores dificultades que tiene para promocionar la producción nacional. “Los artistas latinos y en especial los bolivianos son muy dejados y desordenados con el material que producen”, explica el productor televisivo. “Y eso duele porque uno quiere mostrar los videoclips que fueron referencias en una época, enfatiza