Marvel, ejemplo de la "creatividad" en el siglo XX, cumple 75 años

Setecientas páginas con cerca de 2.000 imágenes hacen de la obra "75 años de Marvel Cómics" un volumen indispensable no solo para los "marvelites", como califica a los seguidores de este universo el editor del libro, Josh Baker, sino a los que siguen a Thor o Capitán América en el cine.



Con motivo del 75 aniversario de la casa Marvel, la editorial Taschen ha elaborado una obra que, como cuenta Baker, es un "intento de capturar la explosión de creatividad más destacada del siglo XX en solamente un medio, el universo de Marvel".



"Con este libro queremos dar muestra de la influencia de Marvel en y por la cultura popular durante los pasados 75 años", añade.



En "75 años de Marvel Cómics" el lector podrá encontrar no solo la historia de los habitantes más célebres de la Tierra 616, como la Antorcha Humana, el vengativo príncipe marino Namor o el soldado Steve Rogers, que acabaría convirtiéndose en Capitán América.



O las aventuras de Spider-Man, el increíble Hulk, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, los Vengadores, Thor, o los X-Men, sino también la historia de las mentes que los crearon: Stan the Man Lee, Jack King Kirby, Steve Ditko, John Romita o John Buscema.



Nombres que forman parte de una nómina de 300 biografías de escritores, editores y aficionados famosos que han forjado la historia de esta casa creada en 1939 por Martin Goodman.



Se trata de un trabajo del que este editor artístico de Taschen se siente "orgulloso, satisfecho, exhausto y aliviado" ya que, junto al guionista y autor de la obra Roy Thomas, antiguo editor jefe de Marvel, han conseguido construir en "menos de un año" el "mejor libro hecho hasta ahora" sobre la historia de los cómics Marvel.



"Confío -añade- en que haya material sorprendente y clásico para los fans acérrimos. Dado que la compañía tenía etapas tan distintas, hemos hecho todo lo posible para transmitir el sentimiento de cada era con fotografías y materiales de arte y producción original".



En este sentido, Baker era consciente de que con un tema "tan popular" como los cómics de Marvel había "muy pocas piedras sin remover", pero, obviando a los coleccionistas "más fervientes, graves y obsesivos", el resto de lectores encontrarán "sorpresas".



Y tanto material se ha reunido en este libro que para Baker "la gran cantidad de investigación" que hay detrás de él ha sido lo "más duro" del proceso de creación, un proceso que tenía un único objetivo: "Hacer justicia a este gran e importante tema".



Como describe, por sus manos han pasado "algo así como dos millones de páginas" entre las que no solo estaban los propios cómics, sino un "torrente interminable" de entrevistas a sus autores, y una "ingente" información ofrecida por los medios generalistas que comenzaron a informar sobre cómics en la década de 1960, viviendo una "auténtica explosión" en la década de 1980.



Asimismo, como reconoce, lo que es "inalcanzable" era hacer un "resumen completo" de 75 años de historia "de cualquier tema" y, mucho menos, de una "empresa tan prolífica y dinámica como Marvel.



Por cada imagen en el libro, al menos una casi tan emocionante se ha quedado fuera, y en algunos casos muchas".



"75 años de Marvel Cómics" sale a la venta en inglés, italiano, francés y alemán. Además, el libro incluye un desplegable en formato de acordeón de 1,2 metros con la cronología de los personajes.