Universitarios toman predios de la Uagrm

Las puertas de los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) amanecieron cerradas este jueves. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina, tomaron este predio para exigir a las autoridades, la apertura de nuevos grupos, inscripción de casos especiales y adición de materias.



Aseguran que no dejarán ingresar a nadie, ni a trabajadores ni a universitarios de otras carreras, mientras no se de atención a su pedido.



Ana Laura Rosales, que forma parte de este grupo, dijo que vienen solicitando a la videcanatura y al vicerrectorado dar apertura al sistema para que se de el registro de materias pero no han sido escuchados.



"Ellos están más preocupados por las elecciones que se avecinan en la universidad, antes que dar una solución a este problema que no solo nos afecta a los estudiantes de Medicina, sino también a otras carreras como Odontología y enfermería", mencionó.



Se espera una respuesta de las autoridades en las próximas horas, mientras tanto, las puertas de ingreso de los módulos están cerradas.