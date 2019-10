Hay más de 800 familias afectadas por las heladas

Más de 800 familias se ven afectadas por las heladas en al menos cuatro departamentos del país, según un informe oficial del viceministerio de Defensa Civil. Se gestiona el envío de ayuda en los casos más severos.



"En el caso del municipio de Cotapata son 860 (familias) y el efecto de las nevadas afecta más a la ganadería porque no se produce alimento para los productores y por eso existe cierta preocupación", indicó la autoridad de ese despacho, Óscar Cabrera.



Manifestó que en esta época del año no existe producción agrícola, razón por la que no se produce la pérdida de cultivos. Además comunicó la preocupación que existe por el estado de carreteras por las capas de hielo.



"La mayor afectación es al ganado. El pasado sábado hubo la nevada en tres departamentos, La Paz, Cochabamba y Potosí y así podemos mencionar a algunos municipios que están próximos a la frontera con Chile en Oruro", agregó la autoridad.