Otros dos ministros de Evo pisaron las aulas de la Gabriel

Reymi Ferreira no solo da cátedra en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sino que fue rector y vicerrector de la principal casa de estudios superiores de Santa Cruz. Fue catedrático antes de ser ministro de Evo Morales y ahora, según explica Oswaldo Ulloa, da una sola materia para no perder contacto con la Universidad y, al igual que Arce Catacora, dicta todas las horas semanales los sábados en la mañana. Para el resto de las materias en la que el ministro de Defensa de Evo Morales era docente titular, ha puesto reemplazante y la René Moreno lo ha declarado en comisión para que no pierda su calidad de catedrático.



Otro que fue catedrático antes de llegar al gabinete de Evo Morales fue Hugo Siles. El exconcejal de Santa Cruz, actual viceministro de Autonomías, se quejó durante las últimas elecciones para rector de la Gabriel, lo cerrado que es el sistema de admisión de nuevos docentes. Pese a sus especialidades en relaciones internacionales y de haber estudiado fuera del país (en Córdoba), a Hugo Siles lo hicieron trabajar con carga horaria cero, es decir, que dictó cátedra sin cobrar con la esperanza de ser incorporado como catedrático en el futuro.