Brasil, un ejemplo a seguir

Para muchos, Brasil está en problemas ante las cada vez más escandalosas revelaciones que surgen en cada nueva investigación que se abre para llegar al fondo de la operación Lava jato, que comenzó hace cinco años. Pero para otros, no. Por el contrario, estos ven en el caso Lava jato y en cada una de las 40 operaciones realizadas hasta hoy por el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Federal y sostenidas por un excepcional equipo de jueces, una extraordinaria oportunidad para luchar en serio y a fondo contra la corrupción instalada en la política y en los negocios brasileños.

Coincido con esa visión optimista, por una razón central esgrimida desde hace tiempo por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus: más graves son las crisis que deben enfrentar las sociedades que toleran excesivamente la corrupción. Es peor convivir, consentir e incluso justificar a los corruptos con afirmaciones como las conocidas “roba, pero hace” y “al final, todos roban”. En Brasil han comenzado a recorrer un camino distinto, desvelando lo que estaba oculto, identificando delitos y procesando a los que los venían cometiendo, sin consideraciones de otro tipo que no sea el de llegar a la verdad de los hechos.

No es un camino fácil, como se puede percibir bien al acompañar en detalle el proceso en todas sus fases. Pero es el único camino posible para tratar de enmendar entuertos que ya no agradaban ni a los propios beneficiados con la corrupción, como han coincidido en manifestar algunos de los grandes empresarios que han pasado del banquillo de los acusados a la celda en cárceles públicas o en sus caras residencias. No había otra forma de hacer un negocio, justifican algunos, mientras que otros dicen que estaban cansados de sobornar a políticos que no se saciaban con nada (a Temer lo señalan de haber negociado una coima ‘en cuotas’ y ¡por 30 años!).

Más que preocupación por lo que ocurre en Brasil, deberíamos sentir envidia. No por los niveles a los que llegó la corrupción político-empresarial en el país vecino, sino por la gran capacidad demostrada por su sistema judicial para llevar adelante investigaciones que han hecho caer de sus tronos a varios reyezuelos enriquecidos con el dinero público, solo posible porque hay independencia de poderes, una prensa libre para fiscalizar e informar, y una sociedad comprometida con el ideal de transparencia, ética y justicia. ¿Se imaginan una operación similar en Bolivia?